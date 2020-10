Le Iene, morte Raciti: le intercettazioni in carcere, c'è un testimone e una verità diversa?

29 ottobre 2020 a

a

a

Stasera in tv, giovedì 29 ottobre, tornano Le Iene (Italia1, ore 21,10). Nel corso della puntata ci sarà un servizio in cui si torna a indagare sulla morte di Filippo Raciti, l'ispettore capo della polizia morta a Catania nel 2007 durante gli scontri con gli ultras avvenuti in occasione della partita di calcio Catania-Palermo.

Le Iene, Steve e Danika Mori: il segreto del loro successo. "Un porno di coppia, realistico e senza scene da rifare" | Video

Per i fatti è stato condannato in via definitiva Antonino Speziale, un tifoso di 17 anni che prese parte ai disordini e che finirà di scontare la sua pena il 15 dicembre prossimo. Secondo i suoi genitori e l'avvocato difensore, il ragazzo non è il responsabile della morte del poliziotto, ma solo un "capro espiatorio". Alcune intercettazioni sembrano però offrire un’altra possibile ricostruzione. Ismaele La Vardera si mette sulle tracce di un possibile testimone: un elettrauto che sembra aver visto alcuni particolari poche ore prima della morte di Raciti (CLICCA QUI).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.