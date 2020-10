"Chi vuol essere milionario?" stasera in tv 29 ottobre 2020 su Canale 5: concorrenti e nuovo videogioco

29 ottobre 2020 a

Va in onda stasera giovedì 29 ottobre 2020, un nuovo appuntamento con Gerry Scotti che conduce in prima serata su Canale 5 “Chi vuol essere Milionario?”. Il programma è annunciato da Mediaset nella programmazione ufficiale (evidentemente registrato) nonostante Gerry Scotti sia a casa perché positivo al Coronavirus.



Sono previsti nuovi concorrenti dopo che l'ultima puntata si è conclusa con la vittoria di 70 mila euro del concorrente Damiano Aresu.

Ottima cultura generale, sangue freddo e soprattutto capacità di ragionamento sono le qualità indispensabili per affrontare la scalata alle 15 domande del quiz dei quiz e provare ad aggiudicarsi il montepremi finale di 1 milione di euro.



I concorrenti, oltre al loro talento e preparazione, possono contare nei momenti di difficoltà di gioco su 4 aiuti: il “50 e 50”, “Chiedilo al tuo esperto in studio”, “Switch/cambio domanda”, e “Chiedilo a Gerry”, l’aiuto fornito dallo stesso conduttore qualora il giocatore non sappia la risposta.

Proprio oggi, come annunciato dall'account ufficiale Instagram del programma, è disponibile il nuovo videogioco per la gioia dei fan che già commentano soddisfatti sui social.

