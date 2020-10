Uomini e Donne, Nicola Vivarelli lascia il programma e torna in nave. L'annuncio del corteggiatore

29 ottobre 2020 a

Nicola Vivarelli saluta. Ciao al programma Uomini e Donne che l'ha reso celebre in tv e nei social: torna in nave. L’ex corteggiatore di Gemma Galgani ha dato l'annuncio su Instagram, poi c'è stato un contrattempo nel volo aereo ma la sostanza non cambia: Sirius lascia il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Ufficiale della marina mercantile, 26 anni, Vivarelli torna al suo lavoro. ,“Addio Italia! Ho preparato i bagagli. Partirò verso New York - ha detto in un post su Instagram - facendo scalo ad Amsterdam: per me è ora di riprendere i miei impegni e il mio lavoro in nave”, aveva detto dall’aeroporto di Firenze.

Per il momento, però, Vivarelli è stato costretto a rimandare la partenza per motivi indipendenti dalla sua volontà. Arrivato in aeroporto pronto a salire su un aereo diretto ad Amsterdam per poi proseguire verso New York, ha raccontato di essere stato costretto a posticipare la partenza per motivi di sicurezza.

