X Factor, stasera in tv 29 ottobre scattano i Live Show. Subito gli inediti e un ospite

Ghali presenterà il nuovo singolo dal titolo "Barcellona". I 12 concorrenti si esibiscono con i loro brani

28 ottobre 2020 a

Stasera in tv, giovedì 29 ottobre, su Sky Uno torna il Live Show di X Factor (ore 21,15). E lo fa rinnovandosi, un po' a causa delle restrizioni anti Coronavirus, in parte perché l'ultima edizione si è rivelata un mezzo flop. La nuova giuria (Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika) sembra avere più energia, ma alcune novità riguardano le prossime puntate.

A iniziare da quella di oggi che vedrà subito i 12 concorrenti esibirsi con i rispettivi brani inediti (venerdì uscirà l'album X Factor Mixtape 2020). Dei 12 inediti, 10 sono in italiano tranne quelli inglese dei Melancholia e dei Little Pieces of Marmelade. Diminuiscono poi le puntate live: da 8 calano a 7 (finale il 10 dicembre). Oggi l'atteso ospite è Ghali: presenterà il nuovo brano Barcellona.

