Benedetta Parodi a Daria Bignardi: "Ho condotto il tg, ma soffriggere in tv mi ha commosso"

Benedetta Parodi si è raccontata a L'Assedio, la nuova trasmissione di Daria Bignardi su Nove. L'occasione è stata l'arrivo in libreria di "Una poltrona in cucina", il suo ultimo libro, dove si parla di cucina ma pure di famiglia, adolescenza e primi baci. "Da bambina volevo fare la scrittrice" ha raccontata la moglie di Fabio Caressa che svela di dire "troppe parolacce".

Curioso un episodio raccontato nel corso della sua ospitata: "Una volta ho preso l'acqua degli gnocchi dalla pentola e l'ho versata in una madonnina con l'acqua di Lourdes da dare a nonna". Quindi la sua carriera: "Ho condotto il tg, ho fatto uno speciale su Bin Laden, ma quando mi sono vista in video a soffriggere, mi sono commossa. Non cucino per me stessa ma per chi assaggerà" ha svelato alla Bignardi.

