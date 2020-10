Le Iene, Steve e Danika Mori: il segreto del loro successo. "Un porno di coppia, realistico e senza scene da rifare" | Video

28 ottobre 2020 a

Sono una delle coppie più cliccate dal web e Le Iene sono andate a trovarla: stiamo parlando di Stefano e Federica, meglio conosciuti come Steve e Danika Mori, che con i loro video collezionano milioni e milioni di clic. Sono due pornoattori amatoriali, un mestiere davvero nato per passione. Loro sono una coppia pure nella vita e proprio per questo rappresentano un prodotto diverso rispetto ai più tradizionali pornodivi. I due tuttavia hanno lanciato un monito: "Non lasciate al porno il compito dell'educazione sessuale dei giovani".

Steve e Danika Mori, coppia porno a Le Iene

Il racconto di Steve e Danika Mori all'inviata Nina Palmieri verrà diffuso integralmente nella puntata di giovedì 29 ottobre su Italia1 a partire dalle 21,20. La ricetta del loro successo? "Un porno di coppia in cui non rifacciamo mai le scene", dicono. "Facciamo tutto in one shot", ha precisato Danika. Nina Palmieri li ha incontrati per scoprire tutti i loro segreti (e non solo). nella vita di coppia e nel lavoro: Steve e Danika Mori si sono letteralmente messi a nudo.

