"Onorevoli confessioni" su Rai2, la vita privata di Pierpaolo Sileri e Gian Marco Centinaio

Va in onda l’ultima puntata di “Onorevoli Confessioni”, giovedì 29 ottobre alle 00.05 su Rai2. La giornalista Laura Tecce intervista Pierpaolo Sileri e Gian Marco Centinaio.

Il programma, che si concentra esclusivamente sulla vita fuori dal Palazzo dei più noti leader politici italiani, ha incontrato Sileri in un’aula universitaria, simbolo della sua vita da medico e professore. “Onorevoli Confessioni” ha raccolto le confessioni più intime del viceministro della Salute, a partire dallo straordinario rapporto sentimentale con la moglie e il figlio.

Anche Centinaio, intervistato dalla Tecce tra decine di motociclette, apre la borsa dei ricordi e racconta anzitutto della sua passione per le due ruote. O del suo tifo appassionato per il Parma calcio. Oppure, ancora, del suo essere un manager del turismo prestato alla politica in passato come ministro dell’Agricoltura, ora nella veste di senatore della Lega.

Ad arricchire il programma i materiali delle Teche Rai dedicati al loro percorso politico e personale e i video storici legati alle loro attività.

