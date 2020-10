Grande Fratello Vip, Francesco Oppini e il gelo con Dayane Mello: "Con me si è irrigidita, non ha trovato quello che sperava" | Video

28 ottobre 2020 a

Tempo di confidenze nella casa del Grande Fratello Vip tra Francesco Oppini, infastidito dagli ultimi comportamenti di Dayane Mello nei suoi confronti, e Andrea Zelletta, Enock Barwuah ed Elisabetta Gregoraci. Infatti la modella, dopo la tredicesima puntata, non avendo fatto un appello in favore di Francesco durante la diretta ha avuto un confronto con quest'ultimo in cui si giustificava dando dello stratega.

Gelo tra Oppini e Dayane Mello

Il figlio di Alba Parietti è amareggiato: "Ho capito che aveva la coda di paglia, ha preferito salvaguardare Maria Teresa Ruta quando in realtà l'ha sempre votata". Zelletta gli chiede quale sia secondo lui il motivo di questo distacco di Dayane. Lui si dà questa risposta: "Lei si è irrigidita perché non ha trovato in me quello che sperava - ha affermato - io non la cerco più per parlare, ho capito che non ha voglia". L'amicizia tra i due è ormai compromessa.

