Il Collegio 5, debutto da record. Fa discutere la mini-Ferragni, subito espulsi due partecipanti

Record di ascolti per la prima puntata de Il Collegio 5 in onda il martedì in prima serata su Rai 2 che ha totalizzato 2.520.451 spettatori. Quest'anno ambientato nel 1992, il programma ha aperto con la presentazione dei ventuno alunni poi sottoposti a test per valutare conoscenze e attitudini. Subito espulsi due concorrenti, Mishel Gashi Luca Lapolla, penalizzati anche da un comportamento scorretto. Mishel aveva tentato di nascondere un telefono cellulare, Luca ha rotto un letto mentre tentava di arrampicarsi. Tra coloro che hanno attirato di più l'attenzione c'è Rebecca Mongelli, 15 anni di Sesto Fiorentino. La biondissima Rebecca si definisce la futura Chiara Ferragni e racconta di scendere anche a buttare la spazzatura ben vestita e con il telefono. A farsi notare anche Giulia Maria Scarano con il suo accento pugliese e Andrea Di Piero, aspirante senatore della Repubblica. I fratelli Rahul e Usha hanno invece commosso tutti raccontando la storia della loro adozione.

