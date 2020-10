Seconda serata tv, 28 ottobre: ReStart su Rai2. Ospiti e anticipazioni

28 ottobre 2020 a

Nuovo appuntamento con “ReStart-L’Italia ricomincia da te", il talk condotto da Annalisa Bruchi con Aldo Cazzullo, in onda mercoledì 28 ottobre, alle 23.30, su Rai2. Tanti i temi che a si affronteranno: l’emergenza sanitaria che coincide con una drammatica emergenza economica, i nuovi provvedimenti varati dal Governo e le proteste esplose in tutta Italia, l’attesa per il vaccino, l’efficacia dei tamponi. Se ne parla con Alessia Morani, Sottosegretario allo Sviluppo economico, Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano, Sergio Dompè, Presidente e Ad Dompè, Peter Gomez, direttore de Ilfattoquotidiano.it, e Michele Mirabella. Poi, con Paolo Bianchini, ristoratore, e Gianluigi Cimmino, imprenditore patron di Yamamay e Carpisa si discute di occupazione a rischio e mondo imprenditoriale piegato dal virus e dal nuovo DPCM. Mentre il commercialista Gianluca Timpone spiega chi resta senza tutele e chi soffre di più, dal lavoratore dipendente al lavoratore autonomo. In puntata anche l’intervista esclusiva a Monsignor Nunzio Galantino, Presidente Apsa - Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, sulla riforma economico finanziaria del Vaticano dopo lo scandalo del cardinal Giovanni Becciu.



