Paolo Fox in ospedale, il messaggio del noto astrologo ai Fatti Vostri su Rai 2

Paolo Fox in ospedale. Il noto astrologo ha avuto delle coliche, dolorosissime. Oggi ai “Fatti vostri” su Rai 2 ha voluto ringraziare i medici che l’hanno curato nelle scorse ore: “Grande preparazione ma anche grande umanità. Grazie al pronto soccorso dell’ospedale di Feltre”. Fox era assente da lunedì nella trasmissione di Giancarlo Magalli.

Fox è stato fermato quindi da una di una colica renale.. L’astrologo si era già fatto sentire ieri mattina con una telefonata in diretta tv: “Ho fatto una follia, il medico mi aveva detto di non guidare, ma ho deciso di andare in Trentino e sono stato salvato da un pronto soccorso”.

