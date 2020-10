Stefano De Martino, nuova fiamma per l'ex di Belen. Chi è Mariacarla Boscono, amori e carriera: dal calendario Pirelli alla storia con Ghali

28 ottobre 2020 a

Stavolta sembra una cosa seria. Stefano De Martino dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez ha avuto diversi flirt che però non si sono mai tramutati in una vera e proprio storia ufficiale. Ora i paparazzi di Chi - nel numero in edicola mercoledì 28 ottobre - lo hanno avvistato insieme a Mariacarla Boscono, top model di 40 anni, 9 in più del ballerino e conduttore, nei pressi di un resort in Trentino Alto Adige, dove hanno trascorso un romantico fine settimana. Ma andiamo a conoscere meglio la nuova fiamma dell'ex di Belen Rodriguez.

Mariacarla Boscono ha 40 anni ed è una top model e attrice, nata il 20 settembre 1980 a Roma. Ha iniziato la carriera nella moda a 16 anni quando un fotografo, amico di famiglia, la incoraggia a fare l'indossatrice. Mariacarla è molto famosa anche a livello internazionale. Ha sfilato per i brand più importanti, da Karl Lagerfeld a Dolce e Gabbana, passando per Calvin Klein, Givenchy, Versace, Alberta Ferretti, Yves Saint Laurent, Roberto Cavalli e tanti altri. E' stata la prima italiana a posare per il calendario Pirelli ed è stata inserita nella classifica di Forbes dedicata alle modelle più pagate al mondo. Negli anni scorsi ha fatto parlare di sé per la relazione con il trapper Ghali, di 13 anni più giovane. I due si sono lasciati dopo un anno di frequentazione. Di lei il trapper disse: “Una grandissima figa che mi ama e mi vuole bene anche se domani la mia carriera finisce”. Nel 2012 ha avuto una figlia, Marialucas, dall'ex compagno, l'imprenditore Andrea Patti. Mariacarla ha lavorato anche come attrice teatrale.

