Lory Del Santo, retroscena hot su Amedeo Goria a Pomeriggio5: "Ci provò con me, diceva di avere doti nascoste" | Video

28 ottobre 2020 a

Nel corso della puntata di mercoledì 28 ottobre di Pomeriggio5 si è parlato molto anche di Amedeo Goria. Nel salotto di Barbara D'Urso si è dato spazio a una precisazione del giornalista in merito alla definizione utilizzata da lui per sua figlia Guenda, concorrente al Grande Fratello Vip: "E' bipolare, con me e con tutti gli uomini che ha avuto", aveva detto. Parole pesanti, per le quali ha subito le critiche anche da parte della ex moglie e madre di Guenda, Maria Teresa Ruta. Goria ha voluto correggere il tiro, ma nello studio di Pomeriggio5 la discussione è andata a finire sulle doti di conquistatore del giornalista.

Testimonianza diretta è stata portata da una delle ospiti, Lory Del Santo, che ha svelato alcuni retroscena piccanti: "Con me ci ha provato due volte, mi diceva di avere delle doti nascoste, io non le ho potute verificare", ha affermato.

