Giulia De Lellis, il nuovo fidanzato Carlo Beretta può attendere. Scatto in famiglia: "Sul set con mia sorella" | Foto

"Oggi sul set con mia sorella. Che ve lo dico a fare". Questa la frase che accompagna lo scatto di Giulia De Lellis insieme alla sorella Veronica Fiumicini. Le due hanno la stessa madre ma sono nate da padre diverso. Tra di loro tuttavia il rapporto è sempre stato ottimo e anche adesso Giulia vuole realizzare un progetto insieme alla sua sorella maggiore.

"Ulteriori informazioni a tempo debito", ha poi precisato in una story su Instagram. Il sogno di Giulia è sempre stato quello di fare l'attrice, chissà se sia questo un primo passo. Intanto lei non si cura delle critiche e delle voci dopo l'intervista a Verissimo del suo ex Andrea Damante. Lei continua per la sua strada e si tuffa in un altro lavoro, mentre la storia con Carlo Beretta, rampollo milanese, pare aver preso il via a gonfie vele.

