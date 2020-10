Elisabetta Gregoraci, clausola choc nel contratto post matrimoniale con Flavio Briatore: "Dopo di me niente uomini per tre anni"

28 ottobre 2020 a

La notizia sarebbe del gennaio 2019, ma è tornata in voga in queste ultime ore sui social. Il tema è legato a Elisabetta Gregoraci, l'ex moglie di Flavio Briatore in gara al Grande Fratello Vip. La showgirl, corteggiata insistentemente dal coinquilino Pierpaolo Pretelli, continua tuttavia a fare la misteriosa sulla sua vita privata, diffondendo messaggi in codice e mantenendo il più stretto riserbo anche quando è interpellata sull'argomento da Alfonso Signorini. Il perché è presto svelato.

Grande Fratello Vip, da Antonella Elia bordate a Elisabetta Gregoraci: "Sei una profumiera, Pierpaolo è il tuo animale domestico"

Lo stesso Alfonso Signorini a Cr4 La Repubblica delle donne, trasmissione di Piero Chiambretti, aveva raccontato come esistesse "un contratto post matrimoniale pazzesco fra la Gregoraci e Briatore. La conditio sine qua non che lui ha imposto a lei è questa: per tre anni dopo la separazione non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali salatissime. Lei ha firmato, ecco perché non la vediamo mai con altre persone". A questo punto tuttavia mancherebbero pochi mesi alla scadenza del contratto: Pierpaolo Pretelli sarà accontentato? O ci sono altri pretendenti? Vedremo se Elisabetta Gregoraci si sbottonerà di più, almeno in senso metaforico.

