Alba Parietti in diretta tv su Rai1 rivela: "Maga mi disse quando sarebbe morto mio figlio Francesco Oppini"

Rivelazione di Alba Parietti in diretta tv su Rai1 in collegamento con il programma Storie Italiane. L'Alba nazionale ha spiegato ad Eleonora Daniele nel corso del programma della mattina di aver subito una sorta di ricatto da una sedicente ‘santona’ e che questo ha riguardato il figlio Francesco Oppini oggi concorrente del Grande Fratello vip 5.

Alba Parietti ha detto che “in un periodo in cui mio figlio ebbe una serie di eventi disgraziati, eravamo molto toccati e una mia cara amica ebbe la meravigliosa idea di portarmi da una sedicente maga alla quale non ho mai creduto, ma questa mia amica insisteva dicendo che era tutto vero”. Quindi ha spiegato ancora: “La tecnica di adescamento: mi telefonò e mi disse che doveva parlare di questioni importantissime e io le dissi che non le avrei dato soldi”.

Alba Parietti ha poi aggiunto che “questa signora mi cominciò a raccontare dei fatti dicendo che mio figlio sarebbe morto entro una data precisa a causa di una fattura che io avevo, non credete a tutta sta gente”.

