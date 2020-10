Uomini e donne, Sophie Codegoni conquistata da Nino: "Non è mai scontato". Ma si fa avanti Matteo: "Voglio conoscerti" | Video

28 ottobre 2020 a

Puntata importante quella di mercoledì 28 ottobre a Uomini e donne per Sophie Codegoni. La tronista infatti sembra avere una intesa speciale con Nino, il quale ha affermato: "Mi sembra che stiamo bene, no?", le ha chiesto provocatoriamente.

Sophie sorride e poi rivela a Maria De Filippi: "Devo ammettere, quello che mi piace di lui è che non è mai scontato - ha spiegato - si mette sempre in gioco e qui sono davvero in pochi a farlo per me". La tronista tuttavia deve registrare anche il corteggiamento da parte di Matteo: "Se tu hai voglia di conoscermi, il tempo lo trovo", ha sottolineato il ragazzo. "Non ho voglia di perdere o far perdere tempo", ha aggiunto.

Dal canto suo Sophie gli ha dato il via libera: "Ho voglia di conoscerti", ha affermato. Insomma, per conquistare la Codegoni i giochi sono ancora aperti.

