Uomini e donne, Gianni Sperti a Valentina Autiero: "Vai via dal programma". Lei posta una foto in costume, haters scatenati | Video

28 ottobre 2020 a

a

a

Polemica a Uomini e donne, durante la puntata di mercoledì 28 ottobre. Aurora Tropea ha svelato alcuni retroscena sulla frequentazione tra Germano e Valentina Autiero: "Qui ci sono le donne di serie A e di Serie B. Valentina e Germano sono una coppia, passano il tempo in famiglia e hanno anche gli stessi anelli", ha commentato Aurora. Da qui Maria De Filippi ha chiesto all'opinionista Gianni Sperti: "Hanno passato un fine settimana insieme a Napoli e si sono dati l'esclusiva, secondo te devono uscire?".

Pronta la replica dell'ex marito di Paola Barale: "Per me sì, le regole valgono per tutti", ha detto. A questo punto Valentina Autiero si è voluta difendere: "Ci siamo dati l’esclusiva dopo un weekend che abbiamo trascorso insieme, ma non mi sento fidanzata. Poi io non ho problemi a lasciare il programma, ho una vita fuori - ha precisato - se Germano è d'accordo lo conoscerò fuori. Aurora, però, è di una cattiveria assurda, hai rovinato un mio momento carino. Sei stata gentile come al solito", ha aggiunto in maniera sarcastica.

Intanto una foto su Instagram della stessa Autiero in cui appare in costume ha provocato l'odio social su di lei, soprattutto dai fan di Aurora: "Sappi che qui non ti si sopporta più", "Solo pubblicità nelle tue story", "Non vuoi farti volere bene ma solo trarre guadagno", questi soltanto alcuni dei commenti. Intanto Valentina ha lasciato lo studio di Uomini e donne in lacrime.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.