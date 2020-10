Chiara Ferragni si fa truccare dal figlio Leo, papà Fedez approva: "Bravo, sei un make up artist" | Video

28 ottobre 2020 a

a

a

Simpatico siparietto social per Chiara Ferragni. L'influencer più famosa al mondo infatti su Instagram ha pubblicato un video nel quale si fa truccare dal figlio Leone. Si tratta ovviamente di una campagna pubblicitaria, ma il piccolo Leo si è divertito a "scarabocchiare" il viso della sua famosissima madre sotto lo sguardo divertito e soddisfatto del padre Fedez.

Leo prima ha preso in mano il rossetto pitturando la faccia di Chiara, poi ha messo in pericolo l'occhio della Ferragni con il mascara. Fedez approva tutto: "Bravo Leo, sei un make up artist", ha detto il cantante. E il post di Chiara Ferragni ha così conquistato milioni di like.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.