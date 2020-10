Max Pezzali, esce il nuovo album "Qualcosa di nuovo", ecco il video con Fabio Volo

28 ottobre 2020 a

La data di uscita è stata fissata: venerdì 30 ottobre 2020. Ecco "Qualcosa di nuovo", il nuovo album di inediti di Max Pezzali a 5 anni dal suo precedente lavoro. Il video di ’Qualcosa di nuovo' è nato da un’idea di Fabio Volo che ne è anche protagonista ed è diretto dal regista Gianluca Leuzzi per la casa di produzione Borotalco tv. Girato all’interno del Bowling Brunswick di Roma, vede Fabio Volo incontrare diversi personaggi e coppie che rappresentano le diverse fasi dell’amore: una coppia che litiga (o che si bacia), una donna incinta, due adolescenti che si guardano e infine Pezzali e il figlio Hilo che fanno un cameo speciale.

Max Pezzali terrà un evento speciale il 12 novembre alle 18.30 per presentare il suo nuovo album e per interagire con i fan. Potranno partecipare tutti coloro che acquisteranno l’album ’Qualcosa di Nuovo' su laFeltrinelli.it, Ibs.com e nelle librerie laFeltrinelli. Con l’acquisto riceveranno un codice univoco per partecipare alla diretta e potranno incontralo virtualmente e chiacchierare con lui. Nell’album sono presenti alcuni featuring: da Tormento a Gionny Scandal per finire con J-Ax.

