Atlantide, stasera in tv 28 ottobre 2020 su La7 doc su Donald Trump: anticipazioni e ospiti di Purgatori

E' annunciato come un durissimo documentario su Donald Trump appena uscito nelle sale cinematografiche, che raccoglie testimonianze e che ’Atlantide' propone in esclusiva in prima tv questa sera mercoledì 28 ottobre 2020 alle 21,15 su La7, con il racconto di Andrea Purgatori e collegamenti con i giornalisti Rula Jebreal, Alan Friedman e Gerardo Greco.

A una settimana dalle elezioni americane, psichiatri, psicologi ed ex collaboratori di Donald Trump lo accusano di essere un narcisista maligno con punte di sessismo, razzismo e sadismo e dunque inadatto a ricoprire per altri quattro anni la carica di presidente degli Stati Uniti. ’Unfit’, di Dan Partland, è il doc che verrà trasmesso stasera.

