Stasera in tv, 28 ottobre, torna Chi l'ha visto? su Rai3. Le anticipazioni

Stasera in tv, mercoledì 28 ottobre, torna Chi l'ha visto? su Rai3 (dalle ore 21,20), la storica trasmissione condotta da Federica Sciarelli.

Al centro della trasmissione l'obiettivo è cercare di capire se un giovane segnalato dai telespettatori sia in realtà un ragazzino che era stato rapito a 10 anni. Il padre, intervistato in esclusiva dal programma, dice che quel ragazzo che vaga scalzo per la Sicilia è proprio suo figlio. Lo sta cercando da 13 anni e non si è mai dato per vinto. Poi come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

