Grande Fratello Vip, niente ingresso in casa. Selvaggia Roma: "Sono positiva al Coronavirus". Ma poco prima aveva negato tutto | Video

28 ottobre 2020 a

a

a

E' Selvaggia Roma l'aspirante concorrente del Grande Fratello Vip positiva al Coronavirus. Ad annunciarlo in una storia su Instagram è la stessa ex di Temptation Island, che ha tra l'altro chiesto scusa alla giornalista di Adnkronos per aver negato in un primo momento la positività al Covid: "Mi ero fatta prendere dall'agitazione", ha ammesso.

Tant'è che aveva affermato: "Scoppio di salute, basta caccia alle streghe". In realtà la contagiata era proprio lei. La carica virale tuttavia sarebbe molto bassa: "La mia entrata nella casa del Gf è soltanto rinviata, tampone permettendo", ha fatto sapere Selvaggia Roma sempre su Instagram.

Chiarito dunque il mistero attorno al mancato ingresso nel reality dei tre nuovi concorrenti durante la puntata di lunedì 26 ottobre. Anche perché Stefano Bettarini, pure lui sul social, aveva dichiarato la sua negatività e quella di Giulia Salemi: "Io e lei siamo negativi, e sereni dal 17 ottobre, sia ben chiaro", aveva scritto l'ex calciatore.

A questo punto Bettarini e la Salemi potrebbero fare il loro ingresso nella puntata di venerdì 30 ottobre. Staremo a vedere.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.