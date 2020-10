Andrea Scanzi, il post virale condiviso: "Vedervi morire come mosche, uno spettacolo"

28 ottobre 2020 a

Uno degli ultimi post su Facebook di Andrea Scanzi è diventato virale. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano ha rilanciato delle frasi scritte da una certa Lorena Verucchi: “Fossi in Giuseppe Conte, adotterei le stesse misure anti Covid della Svezia e farei selezione negli ospedali come la Svizzera. Poi, mi preparerei 20 kg di popcorn e 10 casse di birra e mi godrei lo spettacolo di vedervi morire come mosche”. Parole molto pesanti, che l’autrice sconosciuta proposta da Scanzi ha motivato così: “Sentirvi lagnare per ogni cosa che vi si dice è alienante.... La verità è che siete ipocriti, disfattisti, ignoranti come bestie". Scanzi ha rilanciato ogni singolo passaggio di questo testo, sottoscrivendolo in pieno.

