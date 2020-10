Mattino5, Claudia Letizia a Taylor Mega: "La tua non è bellezza, è anoressia". La replica: "Questo è body shaming" | Video

28 ottobre 2020 a

a

a

Scontro in diretta tv a Mattino5 nella puntata di mercoledì 28 ottobre tra Claudia Letizia e Taylor Mega. La ballerina di burlesque ha criticato il modello di bellezza della modella e influencer:

"Quella è anoressia, è un modello sbagliato", ha detto. "E lo dico da mamma, non sono certo invidiosa di una ragazza di poco più di 20 anni", ha aggiunto. Taylor Mega ha replicato: "Stai facendo body shaming, non mi puoi dire anoressica, è come se dico obesa a una ragazza sovrappeso", ha sottolineato.

E su questo punto la conduttrice Federica Panicucci ha rimproverato Claudia Letizia, prendendo le parti di Taylor Mega.

Sulla vicenda è intervenuta anche la giornalista Candida Morvillo: "Entrambe queste donne, se hanno una piccola colpa, è quella di proporre un modello iper sensualizzato e iper erotizzato femminile e questo sì che non fa bene alle ragazzine", ha affermato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.