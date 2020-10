Ballando con le stelle, Marco De Angelis con la febbre alta. Vittoria Schisano: "Magari farò brutta figura, ma non mi ritiro" | VIDEO

28 ottobre 2020 a

a

a

La presenza di Vittoria Schisano è in dubbio per la puntata di sabato 31 ottobre a Ballando con le stelle. L'attrice infatti, nel corso di una diretta Instagram con l'amico Giovanni Ciacci, ha rivelato che il suo partner Marco De Angelis ha la febbre molto alta da giorni e lei quindi non ha potuto svolgere regolarmente le prove: "Marco non sta per niente bene, siamo tuttavia negativi. Si tratta di una forte intossicazione, niente Coronavirus", ha detto la Schisano.

Chiaro tuttavia che il suo ballo di sabato 31 nel talent di Milly Carlucci sia fortemente in dubbio, anche se Vittoria non prende minimamente in considerazione l'ipotesi ritiro: "Al massimo vado lì e faccio brutta figura ma sia chiaro che non ballerò con altri ballerini perché per me non esistono altri ballerini”, ha aggiunto. Ecco dunque che l'ipotesi più accreditata potrebbe essere quella di ballare da sola, come peraltro già accaduto in questa edizione anche a Elisa Isoardi quando Raimondo Todaro è stato operato di appendicite. La Schisano tuttavia ha promesso aggiornamenti sulle condizioni del ballerino Marco De Angelis.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.