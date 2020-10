Uomini e Donne, Angelica e le foto sexy su Instagram: chi è la dama per Nicola Vivarelli

28 ottobre 2020 a

a

a

Incantevole Angelica. Strega Uomini e Donne e i fan che l'hanno vista arrivare nella trasmissione di Canale 5 e sono andati a scoprire il suo profilo Instagram. Un account con foto da capogiro. Angelica è arrivata nel dating show della rete ammiraglia Mediaset, per corteggiare Nicola Vivarelli (Sirius).

La dama del Trono Over ha 22 anni e ha anche partecipato a diversi concorsi di bellezza. Ha vinto la fascia di “Miss Sorriso Marche”, con cui ha partecipato a Miss Italia. Angelica Berretta appare in tutta la sensualità in fotografie di vita professionale e privata: il suo profilo Instagram sta diventando popolare giorno dopo giorno e i commenti fioccano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.