Diletta Leotta e Toretto Scardina, ritorno di fiamma e fine settimana insieme. Il pugile: "Quello che sento è amore" | FOTO

Diletta Leotta e Daniele Toretto Scardina ci riprovano. I due infatti sono stati immortalati insieme dal settimanale Chi a Roma, dove hanno trascorso un fine settimana in coppia. Sarebbe quindi una conferma, vista l'indiscrezione di qualche giorno fa per la quale la conduttrice e il pugile si erano già visti in Abruzzo. Ora appunto l'ufficialità, con tanto di foto.

Si tratta quindi di un ritorno di fiamma dopo la separazione in estate. D'altronde Scardina, concorrente di Ballando con le stelle, proprio in occasione dell'ultima puntata del varietà di Rai1, parlando della Leotta, aveva ammesso: "Quello che sento è amore". Adesso per lui un'altra possibilità con la bella Diletta.

