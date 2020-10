Matrimonio a prima vista, Andrea e Nicole in crisi: Lo sposo dice tutto: "Esteticamente non mi piaci" | Video

28 ottobre 2020 a

Dura la convivenza tra Andrea Ghiselli e Nicole Soria che a Matrimonio a prima vista su Real Time sono già in crisi. Lui è stato diretto nei confronti della "moglie": "Esteticamente non mi piaci.

Matrimonio a prima vista 2020, Andrea sposo si blocca. Nicole: "Sono la moglie del proprietario del ristorante" | Video

Mi sento in difficoltà. E' il mio unico problema ad oggi con te." dice Andrea in auto a Nicole e lo fa in maniera diretta. La ragazza accusa e nello stesso tempo lei fa notare che le piacerebbe una persona che "abbia fame di scoprire il mondo che legge e non per questo mi sono chiusa nei tuoi confronti".

Dopo la prima notte insieme nella casa di Nicole a Milano, il risveglio è stato un po’ freddo tra i due. Quando si sono messi in macchina per raggiungere Pesaro dove vive Andrea, è scoppiato il litigio.

Lui a quel punto ha confessato che non gli piace l’aspetto fisico di Nicole.

