Alessia Marcuzzi salta Le Iene: "Test pungidito positivo, rifaccio il tampone"

Alessia Marcuzzi non ha condotto l’appuntamento del martedì de ’Le Iene'. E' la stessa conduttrice a spiegare ciò che è accaduto attraverso un post sui propri account social.

"Come sempre, appena arrivata agli studi di Cologno Monzese ho effettuato il test rapido tramite pungidito. L’esito - ha scritto Marcuzzi - era positivo. Così mi sono sottoposta ad un test antigenico tramite tampone e da questo fortunatamente ho avuto esito negativo.

A questo punto per prassi aziendale ho dovuto comunque abbandonare gli studi, in attesa del molecolare. Spero di risultare nuovamente negativa come l’ultima volta. Lo so che sembra tutto molto complicato. Anche a me. E mi dispiace non poter far parte della squadra stasera e non potervi salutare in diretta con Nicola e la Gialappàs come ogni martedì. Vi mando un bacio".

