Coronavirus, Galli a Cartabianca su Rai 3: "15 giorni di sperimentazione per evitare di chiudere tutto"

27 ottobre 2020 a

a

a

Il primario dell’ospedale Sacco di Milano a Cartabianca su Rai3, stasera martedì 27 ottobre 2020 è stato sollecitato sul fatto se sia giusto o meno chiudere o meno Milano. "Non lo so. Il lockdown è lo strumento ultimo che si usa quando tutto il resto ha fallito. Siamo certi che i provvedimenti adottati, per quanto dolorosi, siano in grado di farci invertire la tendenza drammatica dopo 15 giorno? Non lo sappiamo, è una sperimentazione, è un tentativo per vedere se si limitano i danni ed evitare di chiudere tutto",

Coronavirus, Zangrillo contro Galli: "Antica militanza sessantottina, mi denunci e chiudiamo"

Su lockdown parziali "non è un’idea da scartare ma mi piace l’idea come dire che mi piace amputare una gamba se può andare in cancrena. Siamo di fronte a scelte molto pesanti", dice ancora Massimo Galli.

"Stiamo chiudendo reparti per riaprire a pazienti con Covid. Stiamo cannibalizzando di nuovo altri reparti dell’ospedale. Il Pronto soccorso è già in importante pressione e anche il numero dei ricoveri», ma «per me è un deja vu", ha aggiunto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.