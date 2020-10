Vodafone, rivoluzione per la voce della compagnia: l'intelligenza artificiale sostituisce Federica Sassaroli

27 ottobre 2020 a

Le si chiama Federica Sassaroli. Forse in pochi la conoscono come attrice, comica, insegnante di spagnolo. Ma tutti hanno sentito la sua voce. Molte e molte volte. Perché per anni è stata la signorina Vodafone. La sua voce preregistrata rispondeva alle richieste degli utenti della compagnia telefonica ma anche a chi contattava un numero Vodafone irraggiungibile oppure spento.

Ora ad essere spenta è stata lei. Dopo dodici anni viene sostituita da una voce computerizzata. "Essere sostituita da un'intelligenza artificiale mi rattrista un poco per tutti noi perché toglie quel tiepido calore che poteva dare sapere che c'era un essere umano dietro una voce. Capiterà anche con tutte le altre?

Mi rattrista anche per me, sia chiaro, perché ad oggi mi permetteva di avere la certezza di continuare a fare arte. Ma la certezza non fa parte della vita e quest'anno ci è stato ricordato con insistenza".

