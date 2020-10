Stasera in tv 27 ottobre, sul canale Cielo il film Hysteria. La trama

27 ottobre 2020 a

a

a

Stasera in tv martedì 27 ottobre, sul canale Cielo è in programma il film dal titolo Hysteria. Commedia del 2011, produzione tra Regno Unito e Lussemburgo. La regia è curata da Tanya Wexler, mentre del cast fanno parte Maggie Gyllenhaal, Hugh Dancy, Felicity Jones, Rupert Everett, Jonathan Pryce, Tobias Menzies, Gemma Jones, Anna Chancellor, Sheridan Smith, Kate Linder. La trama. Siamo in piena epoca vittoriana e un medico e un suo amico vogliono mettere fine a quella che considerano una tragedia: l'isterismo femminile che di punto in bianco cambia l'umore delle donne rendendole isteriche e nevrotiche. Viene messa a punto una invenzione che sconvolgerà la vita della società: il vibratore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.