Su Rai Storia stasera 27 ottobre Il segno delle donne: la vita di Adele Faccio. Ecco chi era

Rai Storia stasera in tv, 27 ottobre, nell'ambito della rassegna Il segno delle donne, presenta Adele Faccio (inizio alle ore 21.10). Faccio è stata militante del Movimento di Liberazione della Donna e parlamentare del Partito Radicale, sempre in prima linea per i diritti del genere femminile, in particolare nella battaglia contro l'aborto clandestino. E' soprattutto a lei che si deve la Legge 194. Per ottenere questa svolta si fece persino arrestare. E' interpretata da Monica Nappo. Nata a Genova nel 1920, filologa, ribelle, Adele Faccio è stata convinta sostenitrice della disobbedienza civile. Il docufilm racconta la sua complessa e affascinante storia.

