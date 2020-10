Stasera in tv 27 ottobre in seconda serata su Rai Premium il film dal titolo Katie Fforde, la felicità di Bella. La trama

27 ottobre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 27 ottobre, in seconda serata su Rai Premium, a partire dalle ore 23, è in programma il film dal titolo Katie Fforde, la felicità di Bella. Si tratta di una commedia sentimentale realizzata nel 2017, la produzione è tedesca e la regia è di F. Thielecke. Nel cast D. Amft, S. Groth, M. Mendl. La trama. Per Bella la vita non è semplice dopo il divorzio. Deve accettare anche la notizia che il suo ex diventerà di nuovo padre. Inoltre è preoccupata per il figlio. Ha bisogno di serenità e decide di tornare nella casa di campagna dei genitori: del resto è il posto dove è nata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.