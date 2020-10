Stasera in tv 27 ottobre, su Rai Premium il film Un'estate in Danimarca. La trama

27 ottobre 2020 a

Un'estate in Danimarca. E' il titolo del film in programma stasera in tv, martedì 27 ottobre, su Rai Premium con inizio alle ore 21.20. Genere sentimentale, produzione tedesca del 2016, la regia è di Imogen Kimmel. Tra gli attori troviamo Sandra Borgmann, Rasmus Botoft, Sarah Diener. La trama. Lena se ne va a Copenaghen. Per tutti si sta recando in Danimarca perché è appassionata di Karen Blixen, che è la famosa autrice del romanzo La mia Africa. Ma è davvero quello lo scopo del suo viaggio? No, in realtà vuole cercare il padre hippie che l'ha abbandonata quando ancora era piccola.

