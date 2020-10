Stasera in tv 27 ottobre, su Rai Movie in seconda serata il film Ippocrate. La trama

27 ottobre 2020 a

a

a

Ippocrate è il film in programma in seconda serata stasera in tv, 27 ottobre, su Rai Movie. Pellicola drammatica del 2014 realizzata in Francia, la regia è a cura di Thomas Lilti e tra gli interpreti troviamo Vincent Lacoste, Reda Kateb, Jacques Gamblin. La trama. Benjamin affronta il primo stage della sua carriera convinto che diventerà un bravo medico. Lo fa nell'istituto dove lavora suo padre. Ma l'esperienza si rivela per niente semplice e nulla va secondo le previsioni. Deve affrontare non solo i suoi limiti e le paure, ma anche i pazienti, i familiari, gli altri dottori e il resto del personale. E' la conferma che la pratica è più complessa della teoria.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.