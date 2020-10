Stasera in tv 28 ottobre, su Rai Movie il film Il medico di campagna. La trama

27 ottobre 2020 a

Il medico di campagna è il film in programma questa sera in tv, martedì 27 ottobre, alle ore 21.10 su Rai Movie. E' una commedia drammatica francese del 2016, la regia è curata da Thomas Lilti, mentre del cast fanno parte Francois Cluzet, Marianne Denicourt, Christophe Odent, Patrick Descamps. La trama. Il film racconta la storia di un medico condotto e delle sue esperienze giornaliere. Tutto ambientato in una piccola comunità del Canada. Tra i casi anche la nascita delle cinque celebri sorelle Dionne. Ovviamente non possono mancare le emozioni e i momenti difficili in una professione come quella di medico condotto.

