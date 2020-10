Stasera in tv martedì 27 ottobre 2020, Cartabianca su Rai3: anticipazioni e ospiti di Bianca Berlinguer

27 ottobre 2020 a

Va in onda stasera, come ogni martedì su Rai3 alle ore 21.20, Cartabianca. Si tratta di un nuovo appuntamento con Bianca Berlinguer del quale i canali social del programma hanno rivelato nel pomeriggio di oggi 27 ottobre 2020, anticipazioni e ospiti.

Saranno ospiti della puntata Massimo Galli, direttore Malattie Infettive Ospedale Sacco di Milano, Matteo Bassetti, direttore Clinica Malattie Infettive Ospedale San Martino di Genova, Flavio Insinna, conduttore de L’Eredità, Andrea Orlando,vicesegretario Partito Democratico, Giovanni Toti, Presidente Liguria - Cambiamo!, Luigi de Magistris, sindaco di Napoli - Democrazia autonomia, Paolo Mieli, giornalista e scrittore, Lucia Annunziata, conduttrice di Mezz’ora in più, Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidiano, Nunzia De Girolamo, Claudio Amendola, attore e regista , Antonello Colonna, chef, Enrico Lucci, giornalista.

