Grande Fratello Vip, Francesco Oppini crolla e scoppia in lacrime. Pianto disperato

Francesco Oppini al Grande Fratello Vip esplode e piange. Un pianto che arriva alla fine di una discussione con Patrizia De Blanck. Oppini crolla dopo le continue accuse che gli vengono mosse. E reagisce addolorato. "Si può vivere questo programma agendo d'istinto e senza fare strategie?". E ancora: "Guenda è una persona che a volte non capisco, mi sembra troppo rigida. Magari capirò più avanti. Stefania mi ha deluso perché per me era una mia amica, ma magari ci sarà modo di risolvere. Sono cose che vivi. Ma può esserci un modo di vivere questo gioco senza avere strategie e doppi fini?". Patriza De Blanck sentenzia: "Preparati a soffrire, perché qui dentro...". E Francesco scoppia a piangere. Clicca qui per guardare il video di Francesco Oppini in lacrime.

