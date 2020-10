Stasera in tv 27 ottobre 2020, torna su Canale 5 il Maurizio Costanzo show il programma che ha cambiato il modo di fare tv

27 ottobre 2020 a

Va in onda stasera, martedì 27 ottobre 2020 in seconda serata su Canale 5, il "Maurizio Costanzo Show", il talk show più longevo della storia della televisione italiana condotto da Maurizio Costanzo.

Quella che sta per iniziare è la 39esima edizione del programma che è andato in onda per la prima volta il 14 settembre 1982 su Retequattro. Nel corso degli anni, ha all'attivo più di 4000 puntate e sulle poltrone del salotto di Costanzo sono passati migliaia di ospiti famosi e non. La chiave del successo della trasmissione è da sempre il mix perfetto tra attualità, leggerezza, temi sociali, comicità, inchiesta, musica, politica e divertiemento. Da 38 anni, il "Maurizio Costanzo Show" racconta l'Italia nei suoi pregi e nei suoi difetti.

Costanzo, tramite le sue interviste, è riuscito sempre a svelare la sfera personale e gli aspetti più intimi di personaggi molto importanti.

Grazie alla trasmissione artisti non ancora emersi si sono rivelati poi eccellenti attori, conduttori e mattatori del panorama italiano. Tra questi: Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti, Claudio Bisio, Lello Arena, Enrico Brignano, Platinette, Ricky Menphis, Gioele Dix, Dario Vergassola, Stefano Nosei, David Riondino e Daniele Luttazzi.

