Emily Ratajkowski è incinta, l'annuncio su Instagram e sul sesso del figlio stupisce tutti

Emily Ratajkowski è incinta. L'annuncio sul suo profilo Instagram. Eccola col pancione. Rimanda a un lungo articolo sul sito di Vogue America nel quale racconta la sua gravidanza. "Non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà compiuto 18 anni e che poi ce lo faranno sapere. Tutti ridono di questo. C’è una verità nella nostra linea, tuttavia, che accenna a possibilità che sono molto più complesse di qualunque genitale con cui potrebbe nascere nostro figlio: la verità che alla fine non abbiamo idea di chi - piuttosto che cosa - stia crescendo nella mia pancia. Chi sarà questa persona? Come cambieranno le nostre vite e chi siamo? Questo è un concetto meraviglioso e terrificante, che ci rende impotenti", dice.

La modella racconta poi della stranezza del fatto che Instagram abbia capito che era in dolce attesa prima di amici e parenti: «La mia cronologia è piena di annunci mirati per vestiti premaman e la mia pagina di ricerca contiene immagini di bambini, pance, smagliature e suggerimenti per le mamme in attesa».

