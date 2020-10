Fuori dal coro, Matteo Salvini stasera 27 ottobre 2020 a Fuori dal Coro su Rete4: anticipazioni

27 ottobre 2020 a

Matteo Salvini sarà stasera, martedì 27 ottobre 2020, in prima serata su Retequattro, a Fuori dal coro. Mario Giordano intervista il leader della Lega sugli argomenti di più stretta attualità politica, economica e sociale dopo l’entrata in vigore delle nuove restrizioni introdotte dal Governo per frenare l’aumento dei contagi da Coronavirus; con l’intervento del professor Massimo Galli invece, focus sulla situazione sanitaria, tra incertezze e polemiche. Ampio spazio alle conseguenze economiche e sociali sui cittadini e si cercherà di rispondere all’incalzante domanda: «Le misure dell’ultimo Dpcm saranno sufficienti?».

Si torna a far luce sui privilegi della politica e della classe dirigente del Paese, in contrapposizione con i sacrifici dei lavoratori, in particolare gli autonomi, sono chiamati a sostenere in questo momento di emergenza. Infine, anche questa settimana, la trasmissione prosegue l’inchiesta sull’origine della pandemia con nuove testimonianze e documenti: «Come ha fatto la Cina a uscire dall’emergenza e cosa nasconde?». Tra gli altri ospiti che accompagneranno Mario Giordano nel corso della puntata: Vittorio Feltri, Francesco Facchinetti, Iva Zanicchi e Daniele Capezzone.

