Elisa Isoardi e l'etichetta di ex di Salvini: "Chi mi chiama così non sa tutto il resto"

27 ottobre 2020 a

a

a

Elisa Isoardi, concorrente di Ballando con le Stelle (sabato scorso si è esibita nonostante l'infortunio nel programma di Rai1), è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format ’I Lunatici' condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì notte dalla mezzanotte alle sei. La conduttrice ha parlato anche di Matteo Salvini e della sua "etichetta di ex".

"Quando leggo titoli in cui mi definiscono la ex di Salvini? Chi mi chiama così evidentemente non sa tutto il resto, chi fa determinati titoli lo invito a studiare. Ma va bene così, non mi genera nulla.

Ballando con le stelle 2020, Elisa Isoardi pubblica il video dello spogliarello davanti a Todaro: "Vi siamo piaciuti?"

Sui pettegolezzi tra lei e il suo ’partner’ a ’Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro l’ex conduttrice de La prova del cuoco prosegue: "Il gossip fa parte della vita, se si parla di affetto e fiducia ben venga. Meno male che esistono ancora queste cose davanti alle altre. Se siamo una coppia a tutti gli effetti? No, questo lo state dicendo voi. Abbiamo fiducia l’uno nell’altro, il ballo è bellissimo, scava, tira fuori tante emozioni, ma che ruotano attorno al ballo, appunto, ho grande rispetto per lui come persona".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.