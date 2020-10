Grande Fratello Vip, Amedeo Goria sulla figlia Guenda: "Bipolare con me e i suoi compagni". Maria Teresa Ruta furiosa | Video

26 ottobre 2020 a

Guenda Goria è tornata a parlare del rapporto con la madre Maria Teresa Ruta. Nel corso della puntata di lunedì 26 ottobre la ragazza ha parlato pure della lettera che tre giorni fa Roberto Zappulla, l'attuale compagno della conduttrice, ha indirizzato alla Ruta.

"Mi aspettavo almeno una riga per me da parte sua", ha sottolineato Guenda. "Volente o nolente Roberto ha tolto tanto tempo tra me e mia madre, ma comunque gli voglio bene e sono sicura che lui ne vuole a me", ha aggiunto.

La figlia di Maria Teresa Ruta ha poi dovuto affrontare un'altra questione, con le parole del padre rilasciate ad alcuni settimanali: "Sono il suo capro espiatorio, con me è bipolare come con tutti gli uomini che ha avuto", ha detto il giornalista. "Con lei è facile fare gli psicologi, è attratta da uomini più grandi perché il padre non le è stato abbastanza vicino", ha sottolineato. Frasi pesanti, che hanno lasciato senza parole la povera Guenda. Furiosa la replica di Maria Teresa Ruta che ha attaccato Amedeo Goria: "Non può permettersi di dire bipolare a una figlia a cui è stata ben poco vicino quando aveva bisogno", ha affermato. Guenda ha infine risposto: "Credo di essere l'unica in famiglia a non essere bipolare".

