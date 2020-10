Grande Fratello Vip, da Antonella Elia bordate a Elisabetta Gregoraci: "Sei una profumiera, Pierpaolo è il tuo animale domestico"

26 ottobre 2020 a

Accuse pesanti di Antonella Elia a Elisabetta Gregoraci. Dopo il resoconto della settimana sul rapporto della showgirl con Pierpaolo Pretelli, l'opinionista del Grande Fratello Vip si è scagliata contro l'ex lady Briatore: "Sei una profumiera, usi gli uomini a tuo piacimento - ha attaccato a dire Antonella - Pierpaolo è il tuo animale domestico". La Gregoraci non ha replicato, ma è chiaro che lo sguardo non ha nascosto il suo disappunto per le parole della Elia. Intanto l'amicizia speciale tra Elisabetta e Pierpaolo continua tra alti e bassi, con la showgirl che fatica sempre a lasciarsi andare, mentre il modello pare essere molto più coinvolto.

