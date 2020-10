Grande Fratello Vip, sospetto caso di Coronavirus su uno dei tre nuovi concorrenti: saltano gli ingressi annunciati | Video

26 ottobre 2020 a

a

a

Primo colpo di scena nella puntata di lunedì 26 ottobre del Grande Fratello Vip. Saltano i tre nuovi ingressi già annunciati di Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma.

Il motivo, come spiegato da Alfonso Signorini, è legato alla sospetta positività al Coronavirus di uno dei tre aspiranti concorrenti del reality. "Poco prima della diretta abbiamo saputo di un sospetto caso di positività al Covid 19 - ha spiegato il conduttore - per uno dei tre vip in procinto di entrare nella casa". Ora si aspettano gli approfondimenti medici. Prima dell'inizio ufficiale della trasmissione Signorini ha ricordato di indossare la mascherina e il distanziamento sociale, in rispetto delle norme anti contagio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.