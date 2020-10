Diletta Leotta, ritorno di fiamma con Daniele Scardina? La coppia avvistata insieme in Abruzzo

26 ottobre 2020 a

Clamorosa indiscrezione dalla pagina Instagram Very inutil people. Diletta Leotta e Daniele Toretto Scardina sarebbero tornati insieme. Gli indizi sono arrivati già nel fine settimana. Dopo la sua esibizione a Ballando con le stelle Scardina si è lasciato andare a una dichiarazione d'amore nei confronti di un destinatario senza nome ma che in molti hanno identificato nella conduttrice Dazn: "Quello che sento e vedo è amore". Il secondo indizio è arrivato domenica 25 ottobre, con Diletta avvistata insieme al pugile in Abruzzo, secondo appunto la pagina Very inutil people.

Sull'account si legge: "Come si può vedere dalla Instagram story di Diletta Leotta, la ragazza ha trascorso la domenica a passeggiare nei boschi. E a farle compagnia c’era il suo ex fidanzato Daniele Scardina, assieme ad un’altra coppia di amici. Nello specifico, la Leotta e King Toretto hanno trascorso la domenica tra i boschi abruzzesi e Sulmona. Dopo l’escursione nei pressi di passo San Leonardo e il pranzo in un ristorantino a Fonte Romana, Daniele e Diletta sono arrivati a Sulmona. Intorno alle 19.30 la ex coppia - si legge ancora nell'account - si è concessa un aperitivo nel centro della città, presso il Gran Caffè Letterario". Ancora nessuna conferma dai due, ma la sensazione è quella di un clamoroso ritorno di fiamma.

