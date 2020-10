Eva Henger, la figlia Mercedesz a Pomeriggio5: "Mi creava tante ansie e mi chiamava cicciona, non la sento da un anno" | VIDEO

26 ottobre 2020 a

Mercedesz Henger, figlia dell'ex pornostar Eva, si è raccontata negli studi di Pomeriggio5 su Canale5, ospite di Barbara D'Urso nella puntata di lunedì 26 ottobre. Mercedesz ha ribadito come il rapporto con la madre sia ormai praticamente compromesso, tanto da non sentirla più da oltre un anno: "E' una persona che mi creava tantissime ansie", ha affermato. E così Mercedesz ha voluto dare in cabina rossa un messaggio di positività riguardo al suo atteggiamento nei confronti del suo corpo.

Tra gli ospiti anche il giornalista Francesco Fredella, il quale si è complimentato con Mercedesz per la bellezza, accusando al tempo stesso la madre Eva Henger: "Lei è una bellissima donna, così come lo è la figlia, dire che ha un fisico da uomo lo trovo assurdo. Prima addirittura - ha detto - diceva che era cicciona, altra cosa assurda che non andrebbe detta ma neanche pensata". Il fidanzato di Mercedesz, Lucas Peracchi, ha parlato in passato di competizione tra Eva e la figlia. Quel che è certo è che ora Mercedesz ha trovato finalmente un po' di serenità e si aspetta il primo passo dalla madre per cercare almeno di recuperare un pizzico di rapporto.

