Stasera in tv 26 ottobre, su Rai5 c'è Nessun dorma: protagonisti Fausta Vetere e Damiano Michieletto. Le anticipazioni

Programma di musica in prima serata su Rai5 lunedì 26 ottobre. Alle 21,15 andrà in onda Nessun dorma, il programma condotto da Massimo Bernardini, che vedrà come protagonisti Fausta Vetere e Damiano Michieletto: con il loro lavoro artistico, uniscono due mondi apparentemente lontani, come l’opera e il folk, nel medesimo obiettivo culturale: rivoluzionare la tradizione. Fausta Vetere è una grande artista che ha rivelato fin dagli anni Settanta, con la Nuova compagnia di canto popolare, come fosse possibile rendere contemporanea e vitale la tradizione della musica napoletana. Il regista Damiano Michieletto, da vent’anni enfant prodige internazionale del teatro musicale, è capace di rileggere la tradizione operistica nel segno dell’avanguardia più provocatoria e innovativa. Ci sarà ampio spazio per la musica live: Fausta Vetere si esibirà dal vivo con la storica Tarantella del Gargano e con Quando te veco, brano tratto dal suo ultimo album pubblicato quest’anno. Infine ci sarà una sorpresa che coinvolgerà il conduttore Massimo Bernardini.

